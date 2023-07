Prelec al WSG Tirol

01 lug 2023

Il Cagliari Calcio comunica la cessione al WSG Tirol del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nik Prelec che si trasferisce in prestito.

Arrivato lo scorso gennaio in Sardegna a titolo definitivo proprio dal WSG Tirol, Prelec ha giocato in rossoblù 16 gare con 2 assist: è sceso in campo anche nella finale playoff di Bari, dando il suo contributo alla conquista della Serie A.

Il giovane attaccante, classe 2001, potrà continuare a crescere e maturare esperienza nella massima serie austriaca, un campionato con cui ha già avuto modo di iniziare a confrontarsi, segnando 6 gol in 13 partite nella prima parte della scorsa stagione.

Fatti valere, Nik.