PREMIAZIONE ALL'UNIPOL DOMUS

12 giu 2023

È il momento della festa. Oggi alle 18.30 all’Unipol Domus andrà in scena la premiazione dei rossoblù con la “Coppa Nexus” per i vincitori dei playoff della Serie BKT 2022-2023. Porte aperte dalle ore 17, per accedere (disponibili tutti i settori dello stadio) basterà scaricare gratuitamente il ticket cliccando qui.

A disposizione delle persone diversamente abili non deambulanti (clicca qui per scaricare il ticket gratuito) gli spazi a loro dedicati nei settori Curva Sud e Distinti.