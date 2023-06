IL CAGLIARI È IN SERIE A

12 giu 2023

Incredibile vittoria del Cagliari a Bari, all'ultimo secondo Pavoletti col sinistro su cross di Zappa non perdona e manda i rossoblù in Serie A a un solo anno dalla retrocessione. Esplode la festa, il Cagliari è di nuovo dove gli compete.

LE SCELTE

Senza l’infortunato Nandez, Ranieri sceglie un 4-4-2 con, davanti a Radunovic, Zappa, Dossena, Obert e Azzi; Di Pardo, Deiola, Makoumbou e Lella; Luvumbo e Lapadula.

PRIMO TEMPO ROSSOBLÙ

La prima frazione vede il Cagliari attaccare con qualità e raziocinio, collezionando palle gol in serie per tutto l’arco del tempo, lasciando al Bari sporadiche sortite senza sussulti. I pericoli per Caprile portano le firme di Luvumbo, guizzante negli uno contro uno, e Di Pardo, che di testa impegna severamente Caprile. Su azione d’angolo il Bari sfiora l’autogol con una “spizzata” all’indietro che colpisce l’incrocio dei pali più lontano. Diverse le mischie e i cross potenzialmente pericolosi, ma manca sempre l’ultima stoccata.

SI SOFFRE, PAVOLETTI LA DECIDE

Pronti, via e nella ripresa (all’intervallo dentro Ricci per Mazzotta, al 65’ Ceter in campo) un’azione classica del Bari in verticale porta la tiro Cheddira che sul primo palo colpisce l’esterno della rete. Il Cagliari ci mette un po’ a ritrovare il bandolo della matassa e intorno al quarto d’ora ritorna dalle parti di Caprile, anche se non arrivano tiri degni di nota. Si arriva così a metà secondo tempo ancora sullo 0-0, e al 67’ Ranieri opta per Prelec e Mancosu al posto di Di Pardo e Lella. La squadra si risistema con un assetto ultra-offensivo con quattro elementi avanzati e la diga Deiola-Makoumbou in mezzo davanti alla difesa a quattro. Folorunsho colpisce l'incrocio, sembra finita ma al 94' su cross di Zappa Pavoletti irrompe in allungo col sinistro e da bomber vero manda il Cagliari in Paradiso.