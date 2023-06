Testa alla finale di Bari

09 giu 2023

+ -

Subito in campo per preparare la prossima sfida, la finale di ritorno dei playoff: i rossoblù saranno di scena al “San Nicola” di Bari domenica 11 alle ore 20.30. La squadra si è ritrovata ad Asseminello per lavorare in vista della gara, divisa dallo staff in due gruppi: per i calciatori meno impiegati nel match di ieri sera, attivazione, esercitazioni sul possesso palla ed una partita su campo ridotto. Per gli altri defaticante in palestra.

Domani, sabato 10, nuova seduta di allenamento. A seguire la squadra partirà alla volta di Bari.