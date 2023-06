POST GARA 🎙

09 giu 2023

Gianluca Lapadula ha realizzato oggi la sua rete numero 25 in stagione tra regular season e playoff. Ma il bomber rossoblù ha in testa solo la prossima sfida, quella decisiva. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai media al termine della gara dell’Unipol Domus: “Abbiamo avuto delle occasioni per andare sul 2-0, non ci siamo riusciti. Ora ci sarà un’altra partita a Bari, è tutto apertissimo. Complimenti ai pugliesi, sono un’ottima squadra e anche oggi l’hanno dimostrato, però lo siamo anche noi. Non dimentichiamoci chi siamo, sarà una bella partita”.

UNA NUOVA BATTAGLIA

“In testa ho solo i prossimi novanta minuti. Avrei firmato per arrivare alla possibilità di giocare un match dove mi basta un gol per arrivare in Serie A. Ci crede il mister, ci crediamo tutti noi: ci dovremo mettere tutto il cuore, la determinazione che abbiamo già dimostrato in queste partite. È una grande occasione”.

TUTTI PER UN UNICO OBIETTIVO

“Con Mancosu ci conosciamo da tempo per aver giocato insieme tanti anni, è un amico, con lui tutto è più semplice: è un gran giocatore, mi ha servito una gran palla. Mi trovo comunque bene con tutti i compagni di reparto: è facile quando sei una famiglia, fuori e dentro il campo. Il nostro obiettivo comune è la Serie A e faremo di tutto per raggiungerlo, dobbiamo raggiungerlo”.