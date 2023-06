SALA STAMPA 🎙️

08 giu 2023

Claudio Ranieri parla così dopo la sfida contro il Bari, valida per l'andata della finale playoff di Serie BKT.

LA PARTITA

"Stasera segnali positivi non tanti, siamo passati in vantaggio ma andavamo a strappi. Non eravamo i soliti, complimenti al Bari che ha meritato ampiamente il pareggio. La stanchezza conta poco, dobbiamo essere pronti tra tre giorni e sapevamo che dovevamo vincere almeno una partita. Sappiamo che sono bravi, sappiamo cosa ci aspetta, ci conosciamo a vicenda, a loro basta il pari e quindi vedremo se saremo bravi a vincere. Il primo tempo è stato combattuto, dall'inizio della ripresa abbiamo sbagliato tanto come non ci capita spesso. Il Bari ha meritato il pareggio, ha avuto tante occasioni, troppe. Noi le nostre ce le siamo dovute sudare".

VERSO BARI

"Ora pensiamo a recuperare tutti quanti, poi sceglierò gli uomini per Bari. Mancosu e Nandez? Un po' doloranti, vedremo le loro condizioni da qui a domenica, non c'è molto tempo per recuperare ma sono ragazzi che sanno soffrire e reagire. Dobbiamo avere pazienza, non ripetere gli errori di oggi perché il Bari è forte, lo sapevamo e si sono confermati. Ciò che conta è che dobbiamo vincere, dentro o fuori.

Adesso capiremo bene come stiamo, poi decideremo la strategia. Dovremo giocare per vincere, poche storie. Poi capiremo come provare a farlo".

NESSUNA POLEMICA

"I rigori c'erano, complimenti al Bari che non si è mai disunito. Noi a fiammate, diversi errori tecnici contrariamente al solito. Riconosciamo i meriti altrui, e pensiamo a domenica. All'inizio avevamo la gara in mano, poi piano piano l'abbiamo persa. Onore al Bari che si è ripreso. Domenica dovremo vincere, sapevamo che almeno una andava vinta. Il Bari ha il vantaggio dei due risultati disponibili, ora andiamo lì a giocarcela, con voglia e rispetto. Sarebbe una grande impresa, i ragazzi vogliono andare in paradiso dopo avere visto l'inferno e ora c'è l'ultimo atto".

VOGLIA DI IMPRESA

"Sono tornato qui per riportare il Cagliari in Serie A. La speranza è di riuscirci, io e i ragazzi ce la stiamo mettendo tutta. C'è una terra intera , un popolo che ci spinge da ovunque, ci sono arrivati grandi messaggi e sarebbe bello riportare Cagliari in A".