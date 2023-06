Verso Cagliari-Bari

05 giu 2023

Prosegue la preparazione in vista della finale di andata dei playoff in programma all’Unipol Domus giovedì 8 (ore 20.30). Agli ordini di mister Ranieri e del suo staff la squadra ha lavorato oggi in due gruppi: i rossoblù maggiormente impegnati in gara sabato sono scesi in campo per svolgere un lavoro di attivazione accompagnato da delle esercitazioni tecniche. Per gli altri focus su possesso palla: a seguire serie di partitelle e lavoro aerobico.

Personalizzato per Alberto Dossena e Gianluca Lapadula.

Domani, martedì 6 giugno, l’appuntamento è per tutti all’Unipol Domus: alle 17.30 mister Ranieri incontrerà i media per presentare la gara contro il Bari, la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club. A seguire la squadra svolgerà un allenamento a porte aperte: ingresso libero, a disposizione dei tifosi la Curva Nord a partire dalle ore 18.15.