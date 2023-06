Cagliari-Bari, i biglietti

04 giu 2023

Siamo in finale, all’Unipol Domus arriva il Bari: la gara di andata si giocherà giovedì 8 giugno alle 20.30.

I biglietti per assistere al match saranno in vendita a partire dalle ore 16 di lunedì 5 giugno, esclusivamente nei canali di vendita online TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate (clicca qui per info e acquisto).

Entro le ore 13 di martedì 6 gli abbonati potranno acquistare il proprio tagliando conservando lo stesso posto avuto durante la stagione regolare.

Tariffe scontate per Abbonati, Donne, Over 60 e Under 18 (qui tutte le info).