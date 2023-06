POST GARA 🎙

04 giu 2023

Il centrocampista rossoblù Alessandro Deiola ha incontrato i media al termine della gara: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, da grande squadra. Ora ci concentriamo subito sulla prossima: ci aspettano due partite contro una squadra forte, la prima la giocheremo davanti ai nostri tifosi: daremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo, siamo pronti alla battaglia".

UN GRANDE CUORE

“Faccio i complimenti al Parma, noi l’abbiamo preparata sapendo di affrontare una squadra di grande qualità che ci ha messo in difficoltà in questo doppio confronto: oggi il mister ci ha chiesto di gettare il cuore oltre l’ostacolo, quando c’è stato da soffrire lo abbiamo fatto da squadra, e questo ci ha portato a conquistare la finale. Il Parma ha tanti buoni giocatori, ma io non cambierei i miei compagni con nessuno”.

TUTTI INSIEME

"Siamo stati eccezionali. La gara di andata ci ha dato tanto entusiasmo ma eravamo consapevoli di non aver fatto ancora nulla. Per cui siamo venuti qui per vincerla, lo spirito era questo: come all’andata questa partita l’abbiamo fatta nostra tutti insieme, con i nostri tifosi, il nostro dodicesimo uomo in campo. Avremo bisogno ancora di loro".

UOMO SQUADRA

“Questa squadra non molla mai, siamo sempre pronti ad aiutarci l’un con l’altro. Siamo un grande gruppo, una famiglia. Io mi metto a disposizione del mister, mi adatto a qualsiasi ruolo mi chieda, l’importante è essere utile ai compagni e alla squadra”.