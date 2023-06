03 giu 2023

Nandez ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Parma-Cagliari: "Una passaggio del turno meritato, sia per questo gruppo, per questa maglia, andremo avanti tutti insieme fino alla fine. Per noi l'anno scorso è stato brutta, sia per la squadra e sia per l'ambiente. Siamo in debito, lotteremo fino alla fine per portare il Cagliari dove merita. Su Ranieri? Con lui abbiamo costruito una famiglia, questo si sta vedendo in campo".