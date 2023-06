Le maglie “Special Edition Sant’Efisio” all’asta su CharityStars

02 giu 2023

Le maglie gara del Cagliari realizzate in onore di Sant’Efisio e indossate in occasione del match contro la Ternana sono all’asta su “CharityStars”. Autografate dai calciatori rossoblù, potranno essere acquistate dai tifosi per contribuire alla raccolta fondi in favore dell’associazione “Il Girasole delle Somasche” di Elmas (Cagliari).

Dal 2 al 9 giugno saranno messe all’asta le maglie di Altare, Barreca, Deiola, Lapadula, Lella, Luvumbo, Makoumbou, Obert, e Rog. Dall’8 al 15 giugno quelle di Di Pardo, Dossena, Goldaniga, Kourfalidis, Nandez, Millico, Pavoletti, Prelec, Viola e Zappa.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO E PARTECIPARE ALL’ASTA!

Dal 2021 “Il Girasole delle Somasche” ha sposato l’idea progettuale dell’acquisto di un immobile da ristrutturare dove trasferire il centro semi-residenziale e polifunzionale “BorgoTreMani” di Cagliari, pensato per rispondere al disagio minorile e giovanile che si lega all'emergenza educativa in corso. L’associazione ha acquistato l’immobile con le proprie risorse, le donazioni che arriveranno tramite quest’asta contribuiranno a sostenere le spese per la ristrutturazione.

Nata nel 2006 al fine di sostenere le comunità, i progetti e le iniziative in tutto il mondo a favore della gioventù orfana e abbandonata, l’associazione “Il Girasole delle Somasche” è apartitica e aconfessionale. Ha sostenuto le comunità di accoglienza per minori senza famiglia anche in Colombia, Guatemala, Salvador, Honduras Filippine, Sri Lanka, attraverso progetti sostenuti da una rete di partner, istituzionali e privati. Si impegna a non fare discriminazioni di razza, nazionalità, confessione religiosa o genere.