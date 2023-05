Tecnica e lavoro aerobico

31 mag 2023

Archiviata la vittoria di ieri sera (qui gli highlights), i rossoblù si sono ritrovati al Centro sportivo di Assemini per iniziare la preparazione alla gara di ritorno della semifinale playoff. Lo staff ha diviso i calciatori in due gruppi: quelli più impiegati ieri in gara hanno svolto un lavoro di scarico in palestra; per gli altri esercitazioni tecniche, partite a campo ridotto e un lavoro aerobico.

Domani, giovedì 1° giugno, l’appuntamento è all’Unipol Domus: alle 17.30 mister Ranieri incontrerà i media per presentare la gara del “Tardini”, la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club. A seguire la squadra svolgerà un allenamento a porte aperte: a disposizione dei tifosi la Curva Nord a partire dalle ore 18.15.