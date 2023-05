POST GARA 🎙

31 mag 2023

Al termine del match contro il Parma il centrocampista rossoblù Nicolas Viola ha parlato con i media, queste le sue dichiarazioni:

FORZA E CARATTERE

“All’inizio abbiamo sofferto il gioco del Parma, d’altronde è una squadra costruita per vincere: è tra le più complete del campionato, giocano un bel calcio, onore a loro. Nella ripresa siamo usciti noi, con carattere, andando a pressare più alti: è venuto fuori tutto il nostro spirito di rivalsa e l’abbiamo ribaltata. Anche per come è arrivata, questa è una vittoria molto importante: ci fa capire quanto possiamo ancora crescere, ci dà carica e forza. Questa è una vittoria del gruppo”.

LA SCOSSA IN MEZZO AL CAMPO

“Aspettavo questo momento, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato: non c’era spazio per le emozioni, era una partita fondamentale. Sono entrato a mezz’ora dalla fine, eravamo sotto due di gol, ma io volevo vincere, aiutare i miei compagni. Serviva una scossa, ho messo le mie qualità e l’esperienza al servizio della squadra: è andata bene, sono felice per i tifosi, per il mister, per il gruppo. Ci meritavamo questa serata".

UN PUBBLICO FANTASTICO

“Giocare davanti a questo pubblico è stato meraviglioso: per fare delle grandi prestazioni c’è bisogno di un ambiente come questo, i nostri tifosi ci hanno letteralmente trascinato. Giovedì pomeriggio faremo un allenamento a porte aperte allo stadio, li aspettiamo".

PRONTI PER UN’ALTRA BATTAGLIA

“Anche sul 2-2 non abbiamo smesso di continuare ad andare avanti alla ricerca del terzo gol, non dovevamo accontentarci. Per quello che stavamo proponendo nella ripresa, raggiunto il pari, mi sentivo di poterla vincere, e così è stato. Ma questa gara ora è già in archivio: ci aspetta un’altra partita molto difficile e per vincerla dovremo affrontarla con lo stesso spirito del secondo tempo. La prepareremo al meglio, non vedo l’ora che sia sabato”.