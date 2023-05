POST GARA 🎙

30 mag 2023

Zito Luvumbo assoluto protagonista della vittoria in rimonta contro il Parma. Subentrato a inizio ripresa, l’attaccante è stato artefice di una prova straordinaria, autore di una doppietta, capace di propiziare anche il rigore siglato poi da Lapadula. Al termine della gara l’angolano ha rilasciato le queste dichiarazioni a SkySport:

“Sì, oggi è la serata più bella della mia vita: però non è finita, non abbiamo ancora fatto nulla. A Parma ci aspetta un’altra finale. Mister Ranieri a fine primo tempo mi ha detto di entrare carico, determinato, con la voglia di andare avanti. Sabato per vincere dovremmo mettere lo stesso spirito dimostrato nella ripresa, il nostro obiettivo è riportare il Cagliari dove merita”.