SALA STAMPA 🎙️

30 mag 2023

Claudio Ranieri parla così dopo la vittoria per 3-2 sul Parma in clamorosa rimonta nel secondo tempo.

AUGURI CAGLIARI, TIFOSI SPLENDIDI

"Miglior compleanno non potevamo festeggiarlo, auguri a noi, ai ragazzi, alla nostra gente. Non ci stavamo a perdere, abbiamo venduto cara la pelle. E poi che pubblico strepitoso, non ho parole per la nostra gente che ci ha supportato in maniera incredibile, oggi lo stadio è stato davvero una bolgia che ci ha spinti

CON IL CUORE

"La differenza l'ha fatta il cuore, il Parma è una grandissima squadra e applausi a loro, ma noi abbiamo avuto più cuore. È solo il primo tempo di una lunga partita, sabato ce la giocheremo e vedremo come andrà. Sarei bugiardo a dire che fossi sicuro della rimonta, il primo tempo lo hanno vinto loro ma sapevo che nella ripresa avremmo fatto meglio. Peggio non potevamo fare, sapevo che la squadra ha un grande cuore e con questo pubblico si può fare tutto".

AVVERSARIO TOSTO

"Il Parma è forte, ha grandi giocatori e lo hanno dimostrato, Pecchia ha molte soluzioni dall'inizio e a gara in corsa. Ora ci aspetta l’altra battaglia da loro".

L'ARBITRO

"Ho fatto i complimenti all'arbitro, è stato bravissimo. Al loro direttore sportivo che ha fatto polemiche dico che noi a Parma abbiamo perso per un rigore quanto meno dubbio e siamo stati zitti, se si è sportivi bisogna stare zitti allo stesso modo. Ha voluto caricare già la gara di sabato in questo modo e questo è antisportivo secondo me, si impari a stare al mondo”.

LE SCELTE

"Ho scelto giocatori esperti, purtroppo non potevo cambiare subito e ho sperato che il primo tempo finisse solo 2-0. Abbiamo poi saputo svoltare con i cambi. Viola? Lui ha una tecnica e una sagacia tattica incredibile. Purtroppo l’ho avuto poco a disposizione, ma quando l’ho inserito ha sempre risposto presente e anche oggi contavo che facesse bene come si è visto".

LUVUMBO SUPER

"Gli dico sempre di tirare in porta, solo così può segnare e quindi crescere. All’intervallo gli ho chiesto di metterli in difficoltà in marcatura e lo ha capito immediatamente. Ha fatto di tutto per creare tanto scompiglio e gol, siamo contenti ma è solo l'inizio".

SABATO DA BRIVIDO

"A Parma bisogna giocare con il cuore, come fatto oggi nella ripresa. Loro sono tecnici e veloci e faccio loro i complimenti, ma noi possiamo controbattere colpo su colpo. Che accoglienza mi aspetto lì? Loro hanno un tifo signorile e troveremo un ambiente che spingerà giustamente la propria squadra, ma noi faremo la nostra partita".