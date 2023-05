Cagliari-Parma, i biglietti

28 mag 2023

Un'altra sfida all'orizzonte, immediatamente dopo la vittoria sul Venezia. I playoff non concedono pausa e martedì 30 alle 20.30 all’Unipol Domus arriverà il Parma per la gara di andata della semifinale. Il ritorno si giocherà invece il 3 giugno in terra emiliana.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10 di domenica subito a disposizione di tutti i tifosi nei canali di vendita online TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate (clicca qui per info e acquisto). Entro la giornata di oggi gli abbonati potranno acquistare il proprio tagliando usufruendo di una tariffa dedicata e conservando lo stesso posto avuto durante la stagione regolare.

Lunedì i biglietti potranno essere acquistati anche presso il ticket service di Piazza L'Unione Sarda (ore 9-13 e 16-20). Nel giorno gara, salvo disponibilità posti, sarà aperto da due ore prima dell'inizio della gara il botteghino stadio lato Tribuna Nord. Prezzi con tariffa Intera a partire da 25 euro nelle Curve; sconti dedicati agli Under 18 solo fino a esaurimento posti (tutte le info).