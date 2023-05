POST GARA 🎙

28 mag 2023

Testa e cuore: Alberto Dossena è stato tra i protagonisti della vittoria del turno preliminare dei playoff contro Venezia all’Unipol Domus. Al termine della gara il difensore rossoblù ha parlato ai microfoni dei media: “Una serata magnifica. In campo è stata battaglia sin dal primo minuto: noi siamo partiti forte andando in vantaggio di due reti. Nel secondo tempo c’è stato da soffrire, ma d'altronde affrontavamo una squadra con dei valori, hanno una rosa forte e venivano da un ottimo momento. Siamo stati bravi, abbiamo combattuto e ottenuto questa grande vittoria, tutta meritata. Non vogliamo però fermarci: cancelliamo questa partita e testa subito al Parma”.

VITTORIA DI SQUADRA

“Sapevamo quanto fosse forte Pohjanpalo, soprattutto in area di rigore. Nel primo tempo siamo stati bravi come squadra a tenere il Venezia alto, così abbiamo concesso poco. Nella ripresa ci siamo abbassati un po’ troppo e abbiamo patito i loro cross in mezzo. Abbiamo sofferto, ma lo abbiamo sempre fatto da squadra, compatti, sono orgoglioso dei miei compagni. Questo è un gruppo che è passato per momenti difficili, ha dovuto imparare a soffrire. Siamo diventati una famiglia, abbiamo un pubblico fantastico che ci spinge e un obiettivo comune. Ci tengo davvero a ringraziare i nostri tifosi, sono stati incredibili, con il loro calore ci hanno spinto da subito: questa vittoria è anche per loro”.

TUTTI UNITI

“Sono molto contento del mio percorso: ho lavorato sempre in silenzio, sapevo che prima o poi il mio momento sarebbe arrivato. Voglio continuare così, per il bene mio e della squadra, e ottenere questa promozione. Ringrazio tanto i miei compagni, più che a me voglio pensare alla squadra e al nostro obiettivo. In questo momento la mia testa va al Parma: un avversario tosto, che affronteremo in due gare, a cominciare da quella di martedì. Ci sarà da recuperare le energie, soprattutto mentali, e preparare la partita al meglio”.

L’IMPORTANZA DEL GRUPPO

“Un mio gol? Spero arrivi presto, ma l’importante è che la squadra vinca. La rete di Lapadula? In quel momento ho recuperato palla e ho visto subito Gianluca che si liberava per attaccare la profondità: è stato fenomenale. È un grande professionista, un grande esempio. Questa stagione abbiamo usato più moduli, facciamo quello che ci chiede il Mister a seconda del momento e della gara. Ognuno sa bene quello che deve fare. Tutti siamo importanti, anche chi è stato impiegato meno, perché quando chiamato in causa si è fatto trovare pronto. Questa deve essere la nostra forza: ora ci saranno delle gare ravvicinate, ci sarà bisogno di tutti”.