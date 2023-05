Possesso e partita

24 mag 2023

Prosegue la preparazione in vista della gara di sabato contro il Venezia: la squadra è scesa in campo al Centro sportivo di Assemini per una sessione di allenamento dedicata ad esercitazioni tecniche e possesso palla. In chiusura è stata giocata una partita su campo ridotto.

Giovedì all’Unipol Domus si terrà una seduta a porte aperte: l’appuntamento è dalle ore 10.15, accesso libero, sarà a disposizione il settore Curva Nord. Alle 12.45 mister Ranieri presenterà la gara ai media: la conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Club.