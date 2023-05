22 mag 2023

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma e gli orari dei playoff: il match tra Cagliari e Venezia, in programma sabato 27 all’Unipol Domus, si giocherà alle ore 20.30 (qui i biglietti).

Turno preliminare in gara unica, in caso di parità al termine dei novanta minuti si disputano i supplementari; in caso di ulteriore parità si qualifica alle semifinali la squadra con una migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare.