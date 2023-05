22 mag 2023

+ -

Il Cagliari al Salone internazionale del Libro di Torino con la Fondazione Mont’e Prama. La kermesse letteraria ha ospitato oggi la conferenza “I Giganti di Mont’e Prama incontrano i Giganti dello Sport”, dedicata alla campagna di comunicazione che ha visto protagonisti il Cagliari Calcio e la Dinamo Sassari per promuovere insieme alla Fondazione i beni archeologici del Sinis sul mercato italiano e internazionale in occasione dei match disputati durante le trasferte.

Gli ospiti sono stato introdotti da Giorgio Murru, direttore del Menhir Museum di Laconi, che ha sottolineato la novità rappresentata da un’iniziativa che punta ad allargare il numero di persone che si avvicinano al patrimonio archeologico sardo attraverso il canale dello sport. Un tentativo che ha già avuto segnali positivi e che trova soddisfazione nei rappresentanti delle due società sportive.

“Abbiamo vissuto la magia che nasce dalla divulgazione del mix di storia, cultura, tradizione e autenticità della nostra Terra, e abbiamo sentito fortemente la responsabilità del ruolo che ci è stato affidato. Ci siamo sentiti partner di un qualcosa di puro e autentico, amplificatori del bellissimo messaggio che offre la Sardegna. Il Cagliari vuole essere un ambasciatore della storia di questo meraviglioso racconto” ha affermato Stefano Melis, direttore Business & Media del Cagliari Calcio.

Dello stesso avviso Federico Pasquini, general manager della Dinamo: “Tramite questa esperienza abbiamo riflettuto sul fatto che troppo spesso ancora oggi la Sardegna viene identificata come un luogo di spiagge da sogno e sono troppe le persone che non conoscono la ricchezza dei beni culturali, che possono aprire al turismo nei mesi di bassa stagione, da ottobre a maggio. Siamo pertanto orgogliosi di aver contribuito alla divulgazione della Sardegna come terra dei Giganti”.

A sottolineare il valore strategico della campagna comunicativa sono stati due professionisti del settore, i giornalisti di TuttoSport Vanni Tosco e Piero Guerrini.