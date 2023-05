Cagliari-Venezia, i biglietti

21 mag 2023

Sabato 27 maggio l’Unipol Domus ospiterà il turno preliminare dei playoff di Serie B, con i rossoblù che affronteranno il Venezia (orario da definire da parte della Lega). Gara "secca", in caso di parità al termine dei novanta minuti si va ai supplementari, in caso di parità anche dopo i supplementari passerebbe il Cagliari, meglio classificato al termine della stagione regolare. 

Prelazione e sconti del 50% (con possibilità di conservare il posto occupato durante la stagione regolare) per gli abbonati al via lunedì 22 maggio (dalle ore 10) e martedì 23, online e nelle ricevitorie autorizzate (CLICCA QUI PER INFO E ACQUISTO). Da mercoledì 24 spazio alla vendita libera: solo in questa fase sarà a disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L'Unione Sarda (mercoledì-venerdì, ore 9-13 e 16-20).

Nel giorno gara, salvo disponibilità posti, sarà aperto a partire da due ore prima dell'inizio della gara il botteghino stadio lato Tribuna Nord.

Prezzi con tariffa Intera a partire da 25 euro nelle Curve con sconti dedicati agli Under 18 solo fino a esaurimento posti (tutte le info).