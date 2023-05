POST GARA 🎙️

19 mag 2023

+ -

Il centrocampista rossoblù Marko Rog ha parlato con la stampa al termine della gara di Cosenza.

UNA BUONA VITTORIA

“Abbiamo vinto e fatto il nostro dovere. Avevamo preparato molto bene la gara, sapevamo che il Cosenza non perdeva da tanto in casa. In alcuni frangenti ci hanno messo in difficoltà, è una buona squadra, anche se le occasioni più nitide le abbiamo avute noi”.

LA GIUSTA MENTALITÀ

“Il mister ci ha chiesto di giocare queste ultime gare per prepararci al meglio ai playoff, alla determinazione che devi metterci: sono partite da dentro o fuori, da affrontare con la giusta mentalità, non possiamo sbagliare”.

VERSO L’OBIETTIVO

“Ora ci aspetta il Venezia, dobbiamo vincere per andare avanti. Abbiamo fatto quattro vittorie di fila, siamo in fiducia, stiamo diventando sempre più squadra e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Io mi metto a completa disposizione del mister".