SALA STAMPA 🎙️

19 mag 2023

Claudio Ranieri ha incontrato i media al termine della gara di Cosenza: l’analisi della partita, uno sguardo ai playoff che vedranno il Cagliari, quinto in classifica, impegnato nel turno preliminare sabato 27 all’Unipol Domus contro il Venezia.

LA QUARTA VITTORIA DI FILA

“I ragazzi hanno dato tutto, è stata una buona partita, una battaglia: l’avversario sino all’ultimo non ha mollato. Ci aspettavamo un Cosenza così determinato e pronto a ripartire in contropiede. Potevamo fare anche il secondo gol, non ci siamo riusciti, ora concentrati sulla prossima”.

LAPADULA RE DEI BOMBER

“Dopo Gigi Riva, tre volte capocannoniere in A, il Cagliari non aveva mai avuto il miglior marcatore in un campionato, è la prima volta in B. Mi congratulo con Lapadula per questo traguardo, ha scritto la storia, faccio i complimenti a tutta la squadra. Ora ci prepariamo mentalmente ai playoff”.

AVANTI CON FIDUCIA

"Non sarà facile, ma non lo sarà per nessuno. Per noi intanto era importante continuare a cercare di fare bene e vincere. Non posso avere rimpianti o rammarico, se guardi alle spalle sei sempre un pizzico deluso, guardiamo allora avanti con fiducia".

TESTA AL VENEZIA

“Pohjanpalo ha fatto un gran girone di ritorno: è un centravanti moderno, forte fisicamente, si sa far trovare al posto giusto nel momento giusto. Entrare nei playoff era uno dei nostri obiettivi, ci siamo riusciti e ora dobbiamo continuare a giocare e lottare a partire dalla prossima gara”.