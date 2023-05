MATCH REPORT 📋

19 mag 2023

Il Cagliari batte per 1-0 il Cosenza: decisiva la rete nel primo tempo di Gianluca Lapadula, che chiude da capocannoniere del campionato.

LE SCELTE

Ranieri risparmia i diffidati e schiera Pavoletti-Lapadula di punta con Mancosu alle spalle; in mediana Deiola con ai lati Kourfalidis e Rog. Davanti a Radunovic i difensori Zappa, Dossena, Altare e Azzi.

BATTI E RIBATTI

Il Cosenza si fa vedere con Zilli in avvio, poi le sfuriate di Marras e Florenzi ma anche Cortinovis, con Radunovic che controlla sereno. Al 3' grande chance per Pavoletti: Kourfalidis corre a destra, cross basso che Pavoletti calcia trovando Micai pronto. Ci prova anche Praszelik ma senza fortuna, e al 18' splendida azione Cagliari: Rog per Lapadula, tocco morbido per Azzi che gira in modo virtuoso ma mandando alto di pochissimo.

LA SBLOCCA LAPA

E al 24' Lapadula non perdona: cross al bacio di Mancosu, Micai vola su Pavoletti ma nulla può sul tap-in ravvicinato di Lapadula. Al 35' Lapadula cerca Pavoletti anziché calciare, occasione che sfuma. Il Cosenza preme ma non sfonda, al riposo è 1-0 sardo.

SUBITO OCCASIONI

Il Cagliari parte forte nella ripresa: al 49' Lapadula inizia l’azione, scarico per Zappa, cross per Mancosu, extra passaggio per Lapadula che non arriva al gol. E al 56' dopo diversi assalti Lapadula colpisce addirittura la traversa di testa, a legittimare la superiorità isolana. Al 60' D'Orazio colpisce un clamoroso incrocio dei pali su cross dalla destra incornando alle spalle della retroguardia. Per il Cagliari entrano Luvumbo e Obert al posto di Pavoletti e Mancosu; poi Nandez prende il posto di Kourfalidis, Viola quello di Rog. Sul finale è sempre Lapadula - prima di uscire dal campo e prendersi l'abbraccio di mister Ranieri - a rendersi ancora pericolosissimo: servito da Luvumbo, l'attaccante fa partire un forte sinistro dal limite dall'area che si infrange sulla base esterna del palo a portiere battuto. Il Cagliari espugna Cosenza, ora testa ai playoff.