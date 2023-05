18 mag 2023

Sono ventiquattro i rossoblù a disposizione di Mister Ranieri per la sfida di Cosenza, in programma venerdì 19 maggio allo stadio “San Vito - Gigi Marulla”. Out Vincenzo Millico, per una contusione alla caviglia riportata in allenamento; torna tra i convocati Giuseppe Ciocci.

La lista completa: