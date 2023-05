SALA STAMPA 🎙️

17 mag 2023

Presentazione di Cosenza-Cagliari con mister Claudio Ranieri che ha incontrato i media nella consueta conferenza stampa pregara, tenuta oggi nell'affascinante cornice del Ristorante Calamosca, partner del Club.

DECISIVO L'ATTEGGIAMENTO

"Ciò che conta sarà la determinazione, la voglia di fare risultato. Quando siamo andati a Perugia o a Reggio Calabria l'input era il medesimo: il risultato sarà figlio di tante cose, ma voglio vedere l'atteggiamento giusto volto a fare gioco per ottenere il massimo. “Il Cosenza è una squadra da prendere con le molle. Agisce tanto sulle fasce, ma è tra le ultime per cross effettuati. Hanno perso punti lontano da casa, mentre nel loro stadio non hanno mai perso nel girone di ritorno e questo dice molto su cosa andremo ad affrontare venerdì sera. Per questo ci servirà massima attenzione, l'ho ribadito ai ragazzi in questi giorni. Cartellini e diffide? Sicuramente sono un aspetto da tenere in considerazione al momento di fare le scelte, non possiamo rischiare. Giocheremo con il massimo rispetto per l'avversario, mirando ai tre punti e poi vedremo il piazzamento finale, sapendo che anche da una gara così passa la nostra attitudine a quello che troveremo ai playoff".

VERSO I PLAYOFF

"Noi puntiamo sempre a vincere, quello è sempre il mio obiettivo in ogni ambito. Questa deve essere una caratteristica anche dei miei giocatori, che devono essere forti mentalmente oltre che tecnicamente e tatticamente. Non ci possiamo permettere di avere rimpianti, se non andassimo in Serie A voglio che i miei giocatori sappiano di avere dato tutto in campo, perché l’importante sarà averci provato senza lasciare qualcosa di intentato”.

I SINGOLI

“Ho detto ai ragazzi di farsi trovare pronti perché tutti i momenti che vivremo d'ora in avanti potranno essere decisivi. Ho cercato di non lasciare mai nessuno dietro, Viola non è al 100% perché non ha tanto minutaggio nelle gambe, ma quei minuti a Perugia gli hanno dato fiducia e so di poter contare su di lui perché in allenamento mi dà risposte importanti. Deiola? Mi piace avere giocatori duttili, che possono cambiare più ruoli anche in corso d'opera; durante la stagione ho visto che poteva essere utile anche in difesa, so che quando si inserisce può pungere gli avversari, a volte viene denigrato e mi dispiace, magari avere tanti giocatori così attaccati alla maglia. Pavoletti? Sarà un’arma importante, parlerò con lui, capiremo insieme come sta, ma sono convinto che nei playoff anche lui avrà tanto da dire insieme ai compagni e per la causa comune".

IL SOSTEGNO DEI TIFOSI

“Ho chiesto aiuto a loro quando sono arrivato. Sono troppo importanti, quando si sentono i mugugni magari i giocatori perdono fiducia. Io so che con il Palermo abbiamo sbagliato tanto, ma a me interessa la determinazione, l’errore ci può stare perché capita anche ai migliori. Il pubblico ora diventa ancora più importante, come ho sempre detto ci devono soffiare dietro perché adesso sarà ancora più difficile, una vera e propria lotteria e noi abbiamo sempre più bisogno di loro”

Sulla maturità : “Siamo arrivati a un grado di maturità e di agonismo che a me piace e che la Serie B richiede. Sono moderatamente soddisfatto di quanto fatto, ma c’è sempre quel qualcosa in più che possiamo riuscire a dare”.

MAGLIA SPECIALE

In occasione della “Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia”, venerdì sul petto dei calciatori comparirà la bandiera arcobaleno - simbolo di pace e rispetto della diversità , icona del movimento Lgbt - che andrà ad avvolgere il logo del Cagliari con i quattro mori. Anche la fascia indossata dal capitano verrà personalizzata e sarà arcobaleno a sostegno dei diritti della comunità Lgbt. “Nel calcio siamo tutti fratelli, anche se ancora qualcuno non l’ha capito. Si tratta di una iniziativa doverosa e noi tutti, nel nostro piccolo, possiamo e dobbiamo dare l'esempio".