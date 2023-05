SALA STAMPA

13 mag 2023

+ -

Claudio Ranieri parla così dopo la sfida vinta contro il Palermo.

LA GARA

"È stata una partita, bella e vibrante, sapevamo che il Palermo gioca bene e faccio i complimenti a Corini. Sicuramente un bel test per i playoff, che saranno ancora più difficili. Nessuno può dirsi sicuro di vincere una partita o i playoff, nessuno molla, noi dovremo farci trovare pronti. All'inizio abbiamo avuto 5-6 minuti molto buoni con occasioni, poi loro sono tornati sotto mettendoci in difficoltà soprattutto sui calci piazzati. Ho visto che continuavano a tenere palla e correvamo a vuoto, per questo ho preferito tornare al sistema di gioco che conoscono i ragazzi, ma tutto fa esperienza anche in chiave futura. Sicuramente se avessimo trasformato le prime palle gol sarebbe stata più semplice, poi loro sono cresciuti e sapevamo che il Palermo sa alternare fraseggi, lanci, gioco fisico. Da qui il cambio tattico a metà prima tempo".

LAPA-GOL E UN GRUPPO SUPER

"Lapadula è un goleador nato, sta facendo un grande campionato, oggi era ben aiutato da Mancosu e Pavoletti, finalmente abbiamo un trio d'attacco notevole che abbiamo aspettato a lungo. Pavoletti ha fatto una gara eccellente e non mi aspettavo sarebbe stato così brillante, Prelec mi è dispiaciuto che non potesse giocare perché sta molto bene e sta facendo ottime cose. Makoumbou sta crescendo tanto, ha qualità importanti per dare un contributo fondamentale in mezzo al campo. Tutti mi stanno dando tantissimo, i cambi di Zappa e Dossena oggi erano dovuti al cartellino giallo e rischio espulsione, la forza del Cagliari è riuscire a cambiare giocatori senza pagare dazio, adesso abbiamo molte alternative e siamo contenti. Chi non gioca è perché devo fare scelte e posso farlo tra elementi che meritano molto e si allenano al top".

LA CORSA CONTINUA

"Dobbiamo continuare così, giocare al massimo e poi vedremo i risultati. Senza rimpianti, guardiamo a noi, tutti hanno obiettivi importanti, poi vedremo la classifica finale. Squadre da evitare? Le avrei evitate tutte francamente, però ci giochiamo questi playoff e speriamo di riuscire ad arrivare al quarto posto per evitare una gara secca che è sempre molto incerta e dove può succedere tutto. Oggi abbiamo sbagliato qualcosa a livello di passaggi, però conta poco se c'è la testa giusta, l'atteggiamento migliore, ci vuole meno frenesia ma prima di tutto lo spirito che anche oggi si è visto".