MATCH REPORT 📋

13 mag 2023

Vittoria rossoblù in un clima da urlo, sotto la pioggia torrenziale, col Palermo che cede 2-1. Continua la corsa playoff, ultima giornata venerdì a Cosenza, con un orecchio alle sfide di Sudtirol (a Modena) e Parma (col Venezia) per puntare al quarto posto.

LE SCELTE

Difesa a tre con Deiola al centro, Goldaniga e Dossena ai lati (squalificato Altare). In mediana Zappa e Azzi esterni, Nandez e Makoumbou centrali. Mancosu ispira Pavoletti, che torna da titolare dopo l’entra-esci post-infortunio, e Lapadula. Tutti davanti a Radunovic.

DEIOLA RIPRENDE SEGRE

All’8’ Lapadula serve Pavoletti, destro forte ma Pigliacelli c’è e respinge. Al 14’ il Palermo passa: sviluppo da corner, Marconi prolunga per Segre che non sbaglia. Il Cagliari reagisce in fretta e al 23’ pareggia: rimessa da destra, Nandez gira in area per Deiola che si inserisce alla sua maniera, appena dopo il cambio tattico che lo riporta in mediana nel 4-3-1-2 ridisegnato, e di destro infila Pigliacelli. Il Cagliari fa la partita e assalta la metà campo palermitana, le occasioni non fioccano e al riposo è partita.

PREDOMINIO ROSSOBLÙ

La ripresa inizia sotto il diluvio che aveva contraddistinto già il primo tempo. Cagliari avanti tutta, Lapadula insidia Pigliacelli in un paio di occasioni, il Palermo è sempre ficcante, regna l’equilibrio fino al 57’, quando Marconi stende Nandez e incappa nella seconda ammonizione: Palermo in dieci per oltre mezzora. Sul corner seguente Pavoletti schiaccia e Pigliacelli la alza in corner.

MAGIA LAPADULA

Esplode l’Unipol Domus al 63’: Lapadula fa tutto da solo, si cerca lo spazio col mancino al limite dell’area, diagonale preciso nell’angolino per una perla di altissimo livello che vale il 2-1. Il Cagliari domina e ha diverse volte l’occasione, grazie ad azioni travolgenti, di rimpinguare il bottino, che però rimane +1 sino al fischio finale che fa esplodere l'Unipol Domus. La corsa continua.