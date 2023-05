SALA STAMPA 🎙

11 mag 2023

A due giorni dalla gara contro il Palermo, in programma sabato 13 maggio all’Unipol Domus (ore 14), mister Ranieri ha incontrato i media al Centro Sportivo di Assemini.

L’AFFETTO DEI TIFOSI

"È doveroso andare tra la nostra gente, fanno sempre sacrifici per venire a vederci giocare. A me emoziona sempre il loro affetto, mi dà una carica indescrivibile. Un’amichevole come quella di ieri giocata ad Oristano è il modo migliore per ringraziarli".

LA GESTIONE DEL GRUPPO

"Tutti i ragazzi meriterebbero di giocare, poi sta a me scegliere i titolari e prendermi la responsabilità delle scelte. L’amichevole contro la Tharros mi ha dato la possibilità di far fare novanta minuti a chi gioca meno".

SULLA GARA DI PERUGIA

"I ragazzi sono stati bravi a giocare con la stessa determinazione dell’avversario. Abbiamo fatto subito gol e poi siamo stati più reattivi di loro sulle occasioni a disposizione. Questi gli aspetti positivi, su quelli negativi cerchiamo sempre di migliorare".

IL MASSIMO PER L’OBIETTIVO

"Noi dobbiamo cercare di fare il massimo in ogni partita, solo così si allena la motivazione. Non esistono impegni facili e difficili, abbiamo raggiunto i playoff, ora dobbiamo cercare di fare più punti possibile per cercare di agganciare il quarto posto”.

ALL’UNIPOL DOMUS IL PALERMO

“Il Palermo è un avversario complesso, sta vivendo un ottimo momento. Conteranno tantissimo le motivazioni, noi avremo dalla nostra parte il pubblico che ci deve soffiare dietro: abbiamo sei punti da prenderci".

LA GIUSTA MENTALITÀ

"Il girone d'andata è servito ai ragazzi per capire che la Serie B è un campionato trappola, inizialmente hanno avuto difficoltà a calarsi in questa realtà. Ora ci siamo, la squadra sa che anche i playoff saranno durissimi. Chiamarci Cagliari fa sì che contro di noi ci sia sempre ancora più voglia di fare una grande prestazione”.