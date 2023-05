POST GARA 🎙️

10 mag 2023

+ -

Dopo l'amichevole di Oristano con la Tharros, Nicolas Viola parla così ai media presenti all'evento.

TEST UTILE

"Era un test molto importante dal punto di vista fisico. Abbiamo trovato una squadra che aveva voglia. Siamo contenti di aver fatto 90' e siamo pronti per queste ultime battaglie di campionato prima dei playoff. Contro il Palermo puntiamo a crescere e fare bene anche perché dobbiamo arrivare ai playoff nel modo migliore. Le partite non sono mai scontate, sarà tosta ma per noi è fondamentale arrivare più in alto possibile.

L'AMORE DEI TIFOSI

"C'è un bel clima, una bella sinergia. Adesso inizia un momento molto particolare dove c'è bisogno di tutti quanti. Abbiamo capito quali sono i nostri limiti, li abbiamo limati e ci concentriamo sul finale tutto da vivere

MOMENTO PERSONALE

"Sicuramente ritrovare il campo ti aiuta a ritrovare anche la serenità, che peraltro non mi è mai mancata. Ringrazio il mister per le parole che ha sempre speso su di me, noi più esperti abbiamo anche il dovere di aiutare i giovani, ne abbiamo tanti e molto interessanti, che possono darci ancora tanto in prospettiva. Io ho sempre avuto grande fame e voglia di giocare anche nel momento più complicato. Adesso è tutto alle spalle e sono a disposizione dell'allenatore per dare una mano. Il ruolo? Non ho preclusioni o preferenze, ho giocato a due e a tre in mezzo, da mezzala come da regista, sono pronto".

TESTA AI PLAYOFF

"Io penso che la partita di Perugia sia stata chiave perché abbiamo trovato tante sicurezze, è stata bella sotto tutti i punti di vista. La strada adesso è tracciata e sta a noi far vedere chi siamo. I playoff sono un campionato a parte, noi vogliamo essere una mina vagante. Intanto, però, pensiamo a sabato, gara dopo gara dovremo guadagnarci la miglior posizione possibile e cementare la nostra identità in vista della post-season".