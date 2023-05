10 mag 2023

Paolo Valeri di Roma 2 è stato designato per la direzione di Cagliari-Palermo, valida per la 37ª giornata di campionato, in programma sabato all'Unipol Domus con inizio alle ore 14.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia e Mauro Galetto di Rovigo. Quarto ufficiale Claudio Panettella di Bari. Addetti al VAR Marco Guida di Torre Annunziata e Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.