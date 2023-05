Forza e partitelle

09 mag 2023

I rossoblù sono scesi in campo oggi ad Asseminello per continuare la preparazione alla gara di sabato all’Unipol Domus. Agli ordini di mister Ranieri la squadra ha iniziato la seduta con dei lavori tecnici di attivazione, accompagnati da esercitazioni sul possesso palla ed una serie di partite giocate su campo ridotto. In chiusura sessione di forza in palestra.

Si è allenato parzialmente con il gruppo Nahitan Nandez.

Domani, mercoledì 10, il Cagliari sarà ad Oristano impegnato in amichevole contro la Tharros (ore 15). I biglietti rimasti a disposizione dalla prevendita potranno essere acquistati (prezzo unico 10 euro) a partire dalle ore 13.30 presso il botteghino dello stadio “Tharros”.