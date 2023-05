POST GARA 🎙️

05 mag 2023

Tutta la gioia di Christos Kourfalidis dopo la vittoria per 5-0 a Perugia, con il primo gol da professionista per il greco prodotto del vivaio rossoblù.

LA DEDICA

"Questo gol è per mio padre, ha sempre creduto in me. Anche per la mia famiglia, ma soprattutto per lui, sono davvero molto felice. L'emozione è forte, ho sempre lavorato duro, cercando di rimanere sul pezzo, aiutare i compagni dentro e fuori dal campo, con atteggiamento positivo in ogni attimo della nostra stagione".

INCISIVI E ATTENTI

"Non è stata una gara facile, il Perugia è avversario complicato e si è visto durante il cammino in cui ha messo in difficoltà tante rivali quotate. Siamo stati bravi e siamo felici per tre punti pesanti, continuiamo così. Il gol di Mancosu? Bellissimo, ha qualità eccellenti, lo ammiro tanto perché ha un piede straordinario e tante caratteristiche cruciali per la squadra".

PRAGMATISMO E SGUARDO AVANTI

"Non so dove possiamo arrivare, sicuramente abbiamo valori di alto livello per questo campionato, dobbiamo lavorare ogni giorno e pensare partita dopo partita. Non dobbiamo smettere di sognare, di voler crescere, guardiamo avanti con rinnovata fiducia. Vittoria pesante, utile per crescere, per guardare ai playoff, per pensare subito al Palermo, dobbiamo continuare a correre forte e già dalla prossima davanti alla nostra gente con uno stadio pieno come nelle migliori occasioni".