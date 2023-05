SALA STAMPA 🎙️

05 mag 2023

+ -

Claudio Ranieri commenta così la roboante vittoria di Perugia.

ATTEGGIAMENTO GIUSTO

"Non c'è mai nulla di facile, l'abbiamo approcciata bene, sapevamo che c'era da soffrire e abbiamo portato a casa tre punti importanti, segnando e giocando bene. Mi dispiace per Nandez, speriamo sia solo una botta, vedremo. L'avevamo preparata bene, con grande rispetto per il Perugia che ha valori importanti e che aveva giocato bene a Ferrara, dove avrebbe meritato di vincere, così come contro Bari e Frosinone. Ho fatto vedere ai ragazzi le insidie del Perugia, la differenza l'abbiamo fatta oggi con la testa prima che con la qualità, sapevamo che servivano anima, determinazione, spirito di gruppo, lo stesso che avrebbe messo il Perugia facendoci del male se non avessimo avuto il giusto atteggiamento".

VERSO I PLAYOFF

"Ogni partita è una lotteria, adesso e ancora di più ai playoff. Stiamo lottando, ci stiamo preparando per i playoff, ce li giocheremo sapendo quanto siano difficili e incerti. Questi ragazzi posso solo ringraziarli, mi seguono alla lettera dall'inizio e dobbiamo continuare così. Oggi dovevamo essere carichi sin dall'avvio, il Perugia era ostico e ha trovato una squadra che ha giocato meglio, che conosceva le cose da fare e dove poter mettere in difficoltà l'avversario. Oggi sembra tutto facile, siamo felici, ma prima della sfida l'ostacolo era tra i più probanti. Va dato merito ai miei calciatori perché non hanno mai indietreggiato, cercando di recuperare la palla alti senza accontentarsi, controllando bene i ritmi una volta in vantaggio e chiudendola ulteriormente quando abbiamo creato le occasioni giuste".