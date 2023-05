L’artigianato sardo a Perugia con il Cagliari

05 mag 2023

Le eccellenze dell’artigianato sardo in trasferta con il Cagliari. L’hotel "Cenacolo" di Assisi, quartier generale della squadra in occasione della gara di stasera contro il Perugia, ha ospitato oggi un’esposizione di lavori artistici realizzati dagli artigiani dell’Isola: ceramiche, tappetti, gioielli, opere lignee, tutto rigorosamente a tema rossoblù. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con la Regione Sardegna che ha coinvolto tifosi e appassionati.

A fare gli onori di casa il Direttore Business e Media, Stefano Melis, con la Responsabile eventi, iniziative e SLO, Elisabetta Scorcu. Presente una rappresentanza della squadra: con il mister Claudio Ranieri c’erano i calciatori Leonardo Pavoletti, Marco Mancosu, Edoardo Goldaniga, Giorgio Altare, Simone Aresti e Gabriele Zappa.

Un’occasione per contribuire a diffondere la cultura della Sardegna fuori dai confini dell’Isola e al contempo ricevere il caloroso abbraccio dei tifosi rossoblù e degli emigrati, con in testa l’Associazione dei sardi in Umbria, Shardana, tra autografi e foto ricordo.