Cagliari-Palermo, i biglietti

03 mag 2023

Sabato 13 maggio l’Unipol Domus ospiterà l’ultima gara casalinga della stagione regolare, valida per la 37ª giornata di campionato: l’avversario è il Palermo, alle 14 il fischio d’inizio.

In vendita dalle ore 9 di giovedì 4 maggio - online e nelle ricevitorie autorizzate - i biglietti per assistere alla sfida (clicca qui per acquistarli). Da lunedì 8 a disposizione dei tifosi anche il ticket service di Piazza L’Unione Sarda (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato e domenica chiuso).

Nel giorno gara, salvo disponibilità posti, sarà aperto dalle ore 12 il botteghino stadio lato Tribuna Nord. Prezzi a partire da 16€ nelle Curve con sconti dedicati agli Under 18 solo fino a esaurimento posti (tutte le info).

Sempre valida l'iniziativa avviata con AVIS Sardegna per tutto l'arco della stagione 22/23; torna attiva la convenzione con il Mercato di Sant’Elia (maggiori dettagli).