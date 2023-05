SALA STAMPA 🎙

03 mag 2023

+ -

Poco tempo per riposare dopo la vittoria di domenica contro la Ternana: i rossoblù torneranno in campo venerdì per l'anticipo della 36ª giornata sul prato del "Curi" di Perugia. Mister Ranieri ha analizzato la sfida che attende i suoi ragazzi nella consueta conferenza stampa pre-gara.

CONTANO LE MOTIVAZIONI

“La gara di venerdì si può vincere solo mettendo la stessa motivazione degli avversari, che avranno massima volontà di far bene. Troveremo un ambiente bello, emozionante: entrando con la giusta preparazione mentale ce la giocheremo alla pari".

IL MASSIMO CONTRO OGNI SQUADRA

"Nessuno ci regala qualcosa solo perché ci chiamiamo Cagliari, il campionato lo sta dimostrando. Un mese fa avevo detto che stavamo entrando nel vivo e ogni partita sarebbe stata difficilissima, per tutte”.

IL RIENTRO DI PAVOLETTI E MANCOSU

"Non avrò Dossena ma potrò schierare Altare e Goldainga, non farli giocare è stato un sacrificio. Sono pronti e ho totale fiducia in loro. Pavoletti e Mancosu sono pienamente recuperati”.

GRAZIE AI TIFOSI

"Ringrazio i tifosi perché contro la Ternana ci sono stati dal primo minuto, il loro apporto è fondamentale. Ci hanno continuato a incitare anche nei momenti più difficili della gara. Se dovessimo andare in A è perché lo avremmo fatto tutti insieme".

NESSUN FALLIMENTO

"Nello sport non esiste il fallimento se si ha la consapevolezza di averci provato. Noi ci stiamo provando con tutto il nostro cuore e la nostra anima, poi accetteremo il risultato finale”.