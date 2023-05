Subito in campo

01 mag 2023

Archiviata la vittoria contro la Ternana, è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato. Venerdì sera, nell’anticipo della 36ª giornata di campionato, il Cagliari sarà a Perugia. Questa mattina la squadra si è così ritrovata al Centro sportivo di Assemini per una seduta di allenamento.

Due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impegnati in gara hanno svolto delle esercitazioni dedicate al defaticante. Per gli altri attivazione, circuito di forza in campo e partita giocata su spazi ridotti.

Personalizzato per Filippo Falco e Marco Mancosu.

Domani, martedì 2, la squadra si allenerà al mattino.