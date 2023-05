POST GARA 🎙️

30 apr 2023

Protagonista della vittoria per 2-1 contro la Ternana, Alessando Deiola ha incontrato i media al termine del match: “Vorrei innanzitutto ringraziare tutto il nostro pubblico: dalla Nord ai Distinti, dalla Sud alla Tribuna. I nostri tifosi ci sono stati vicini dall’inizio alla fine, anche nei momenti più difficili: sono stati davvero il nostro dodicesimo uomo in campo, è stato fondamentale”.

IL RUOLO

“Il ruolo da centrale di difesa? Non è una novità per me. L’avevo già fatto in passato, soprattutto nelle giovanili. Quando proviamo la difesa a tre in allenamento può capitare che mister Ranieri mi chieda di svolgere quel compito. Io cerco di farmi trovare pronto per ogni esigenza abbia l'allenatore: in qualsiasi ruolo venga schierato voglio dare il massimo con l’obiettivo di aiutare la squadra".

UN GRUPPO CHE NON MOLLA

“Dopo essere passati in vantaggio e addirittura sfiorato il secondo gol con Nandez, ci siamo quasi un po’ accontentati di essere avanti. Non deve succedere, con l’1-1 loro infatti hanno preso coraggio. Nella ripresa abbiamo dimostrato di volere la vittoria, compatti e aggressivi siamo andati a prenderci i tre punti. E questo è uno dei punti di forza del gruppo, non molliamo mai. Chi gioca dall’inizio, chi subentra: tutti sanno che possono essere determinanti per raggiungere l’obiettivo”.

GOL E VITTORIA

“Ho lavorato tanto per rientrare dall’infortunio: stare lontano dal campo, non poter aiutare i miei compagni è stata dura in quei mesi. Oggi sono contento per la vittoria e per il gol. Un altro motivo di gioia è sicuramente il recupero di Marko Rog, è un calciatore importantissimo per noi, lo ha dimostrato anche oggi quando è subentrato. Ci può dare tanto. Ora affrontiamo le ultime tre gare con l’obiettivo di arrivare quanto più in alto possibile in classifica".