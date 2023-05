MATCH REPORT 📋

30 apr 2023

Vittoria di cuore, grinta e voglia di prendersi tre punti pesantissimi. Il Cagliari batte la Ternana 2-1 al termine di una gara intensa e disordinata, che premia il carisma dei rossoblù e la spinta incessante della sua gente. Apre Deiola in avvio di gara, pareggia subito Partipilo, poi sofferenza e una ripresa dominata con gol decisivo di Zappa all'ora di gioco.

LE SCELTE

Ranieri torna al 4-4-2 con Lella e Nandez esterni e Lapadula-Pavoletti di punta. In porta Radunovic, difesa con Di Pardo a destra e Zappa a sinistra (Azzi out per squalifica), Obert e Dossena centrali. I due mediani sono Makoumbou e Deiola.

BOTTA E RISPOSTA

Al 4' rossoblù, oggi in campo con la speciale maglia celebrativa per Sant'Efisio, sono già avanti: ripartenza, cross al bacio di Nandez per Deiola che si inserisce al meglio e infila l'1-0. Poco dopo un batti e ribatti vede Nandez al tiro ma la deviazione in corner strozza l'urlo di un'Unipol Domus caldissima. Al 12' pareggio Ternana: Partipilo sul filo del fuorigioco controlla e segna l'1-1. La gara si fa complicata, Favilli a giro da dentro l'area manda la palla alta di poco. Ternana ficcante al 33' con Partipilo che salta Radunovic ma sul cross la difesa sbroglia, poco dopo il giallo occorso a Dossena per fallo a metà campo (salterà Perugia). Il primo tempo si chiude così con un finale in apnea e la necessità di rifiatare e riordinare le idee.

RIVOLUZIONE TATTICA, ZAPPA-GOL

All'intervallo Ranieri rivoluziona la squadra: dentro Luvumbo, Rog, Altare, Barreca e fuori Obert, Di Pardo, Pavoletti e Lella. Subito incandescente l'atmosfera grazie ad alcune sfuriate di Luvumbo e Nandez (ammonizione procurata ai danni di Palumbo al 57'), l'angolano poi sotto porta è fermato all'ultimo tuffo da un difensore. Ma il gol è nell'aria e al 60' Zappa si inserisce da destra col tocco di giustezza da pochi passi su assist di Lapadula. Monologo Cagliari con l'abito tattico del 3-4-3 classico con Luvumbo e Nandez a sostegno di Lapadula. Al 70' enorme chance per Altare: Lapadula in campo aperto, cross al bacio col destro per il centrale che in tuffo manda fuori.

FINALE ELETTRICO

Al 78' occasione enorme: corner pennellato da un inesauribile Nandez e procurato da Luvumbo, anch'egli devastante. Dossena incorna, Lapadula per poco non devia in modo decisivo. La Ternana spinge a caccia del pari e i rossoblù proteggono una vittoria che sarebbe fondamentale per la volata finale verso i playoff. Si arriva così al recupero, tensione massima, ma i tre punti sono rossoblù.