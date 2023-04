Maglia celebrativa per Sant'Efisio

27 apr 2023

Cagliari e Sant’Efisio: un legame spirituale e popolare lungo oltre tre secoli. La squadra della Sardegna accanto alla Festa religiosa più grande dell’Isola, nonché la più partecipata dai sardi.

Due simboli, tra i più sentiti in città, si fondono nella maglia realizzata da EYE Sport in edizione speciale e a tiratura limitata, che verrà indossata nella partita contro la Ternana il 30 aprile all'Unipol Domus. Vendita al via dalle ore 16 di oggi, giovedì 27 aprile (ACQUISTA QUI).

Una sola pelle per celebrare e omaggiare Efisio, la cui festa ha nel pellegrinaggio dall’1 al 4 maggio i suoi momenti clou.

La maglia si fregia di dettagli legati all’iconografia del martire e ai simboli della grande Festa. Il colore principale è un elegante blu notte, a ricordo della sentita cerimonia del ritorno di Efisio in città, con la parte alta del torace e delle spalle impreziosita da una trama formata da piccole croci greche dorate, presenti nell’interno del mantello apposto durante la vestizione del simulacro prima della processione. I bordi delle maniche e il colletto a V sono rosso-dorati come l’esterno del vestiario del Santo, nonché principali colori del panciotto e dei ricami dei tessuti.

La trama sul petto sfuma progressivamente verso la base per lasciar spazio alla rappresentazione di uno dei simboli più noti del grande evento del 1° maggio: sa Ramadura. Petali stilizzati di rose rosse, gialle e arancioni si adagiano sul fondo della maglia a ricordare il meraviglioso tappeto floreale che al culmine della processione ricopre e profuma via Roma, l’arteria principale della città.

A completare questa maglia speciale l’iconografia stilizzata del santo, stampata al centro della divisa tra stemma del Club e logo EYE Sport. L’effige sormonta la frase in sardo “Protettori poderosu, de Sardigna speziali, liberainosi de mali, Efis martiri gloriosu”, la strofa più conosciuta del “gòcius” (i tipici canti devozionali) intonato in più occasioni dai fedeli per onorare il santo.

Una maglia dedicata, a difesa dei nostri colori, in onore di chi difese e onorò la nostra Città e la Sardegna intera.

“Capitanu giai valenti

De Deus cun talis azionis

Suggettastis is Nazionis

De sa prus barbara genti:

E de inni gloriosamenti

A Casteddu vittoriosu”.



CARATTERISTICHE TECNICHE E FILOSOFIA

La maglia Special Edition Sant’Efisio è caratterizzata dal tessuto in poliestere 100% riciclato Repreve, logo EYE Sport in silicone e stemma del Cagliari Calcio. Sulla maglia è presente l’NFC technology per accedere a EYE Football League. La confezione è 100% compostabile con origine dall’amido di mais.

EYE Sport Official Product, Made in Sardinia (Italy) realizzato nella sede EYE Sport di Cagliari con macchinari di ultima generazione, alimentati da sistema fotovoltaico improntato all’ecosostenibilità, che permette di minimizzare l’impatto delle produzioni sul pianeta e tutelare così l’ambiente. Una filosofia che guarda alla costruzione di un percorso volto a riportare le produzioni in Europa, con l’obiettivo di perseguire l’equilibrio economico e sociale a partire dal contesto della Sardegna.