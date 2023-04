"Tu Corri" con Gabriele Zappa

26 apr 2023

Un’infanzia felice, vissuta con il pallone tra i piedi nelle strade della provincia lombarda: inizia così il podcast con protagonista Gabriele Zappa, che racconta in prima persona la sua storia in "Tu Corri", secondo episodio di "Terzo Tempo | Cagliari Podcast", il podcast del Cagliari Calcio.

L'esterno rossoblù ripercorre l'infanzia e i primi calci al pallone tra le vie di Villasanta, quindi gli esordi e l'approdo nelle giovanili dell’Inter, la Serie A e l'Europa assaporate per poi tuffarsi nella prima esperienza fuori casa e da titolare nel calcio dei grandi, a Pescara. Sarà poi la volta dell'incontro con la Sardegna e la salvezza in rimonta del 2021.

La vita, però, in un attimo ti voltare le spalle, e non a tutto si può rimediare. La passione per i viaggi, il rapporto con i social, i sentimenti e le paure di un ragazzo di 23 anni, uomo prima che calciatore.

Ascolta qui "Tu Corri", secondo episodio di "Terzo Tempo | Cagliari Podcast", il podcast del Cagliari Calcio.