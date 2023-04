La ripresa ad Asseminello

25 apr 2023

Rossoblù al lavoro al Centro sportivo di Assemini. Quattro giornate al termine del campionato, la squadra si è ritrovata questo pomeriggio per iniziare a preparare il prossimo impegno: domenica 30 aprile (ore 16.15) il Cagliari ospiterà la Ternana all’Unipol Domus (i biglietti).

Dopo gli esercizi di attivazione il gruppo, guidato da mister Ranieri, è sceso in campo per svolgere dei lavori tecnici; a seguire focus sul possesso palla e per chiudere una partita giocata su spazi ridotti.

Ha proseguito nel personalizzato Marco Mancosu.

Domani, mercoledì 26, lo staff ha programmato un nuovo allenamento al mattino.