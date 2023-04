A Parma in vetrina l'enogastronomia sarda

21 apr 2023

+ -

Un appuntamento all'insegna dell'enogastronomia sarda e dell'intrattenimento. In occasione della trasferta in Emilia questo pomeriggio nell'Hotel de la Ville di Parma si è tenuto uno show cooking che ha visto come protagonisti esclusivi i prodotti di eccellenza dell’Isola: fregula, cozze, carciofi locali; bottarga, pane carasau, pecorino, olio, salsiccia, torrone barbaricino, mirto. Ai fornelli lo chef del Club rossoblù, William Pitzalis.

L’iniziativa, organizzata dal Cagliari Calcio in collaborazione con la Regione Sardegna, ha coinvolto anche mister Ranieri e una rappresentanza della squadra che hanno incontrato tifosi, appassionati di cucina e curiosi, tra autografi, selfie e la degustazione dei prodotti tipici.