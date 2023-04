18 apr 2023

Nuovo allenamento per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini dove prosegue la preparazione alla gara di Parma. La seduta odierna è cominciata con una fase di attivazione in palestra, a seguire la squadra si è trasferita in campo per eseguire prima dei lavori tecnici e poi una sessione di tattica.

Lavori personalizzati per Marco Mancosu; a riposo Alberto Dossena e Boris Radunovic. Terapie per Elio Capradossi.

Domani, mercoledì 19, nuova seduta fissata dallo staff al mattino.