La ripresa ad Asseminello

17 apr 2023

Il Cagliari ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti per iniziare la preparazione al prossimo impegno di campionato, sabato in trasferta al “Tardini” contro il Parma. Due i gruppi di lavoro nella seduta odierna: i calciatori che hanno totalizzato più minuti nell’ultima gara hanno svolto una sessione di defaticante; gli altri hanno lavorato in campo agli ordini di mister Ranieri. Esercitazioni tecniche, sul possesso palla e dedicate alla parte atletica, in chiusura una partita giocata su campo ridotto.

Si sono allenati regolarmente con la squadra Antonio Barreca e Leonardo Pavoletti; ha proseguito le terapie Elio Capradossi.

Riposo precauzionale per Alberto Dossena e Boris Radunovic, gli esami strumentali a cui si sono sottoposti hanno escluso complicazioni.

A seguito del fastidio alla coscia sinistra avvertito in gara, ha svolto accertamenti Marco Mancosu: gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado ai flessori. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club.

Domani, martedì 18, nuovo allenamento in programma al mattino.