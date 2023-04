POST GARA 🎙️

15 apr 2023

“Guardiamo a questo pareggio in chiave positiva: avremmo ovviamente preferito una vittoria, ma è un altro passo avanti verso il nostro obiettivo”. Il laterale rossoblù Paulo Azzi ha incontrato i media al termine della gara contro il Frosinone.

IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO

“Neanche oggi abbiamo subito reti, stiamo dando continuità: avere una solida fase difensiva è importante, sono aspetti su cui anche io sto lavorando molto per migliorarmi. In avanti ho cercato di propormi con frequenza, mettendo dei palloni in mezzo e ho colpito anche una traversa. Nasco punta, quando vedo la porta provo la conclusione. Abbiamo creato delle occasioni, siamo stati propositivi: con questo atteggiamento il gol non potrà che arrivare e così i tre punti”.

LAVORARE PER CRESCERE

"Mister Ranieri con tutta la sua esperienza mi sta spronando a dare il meglio di me, io devo approfittare di questa occasione per crescere e migliorare. Giocare come laterale nei quattro di difesa mi piace, ma posso essere impiegato anche come esterno in un centrocampo a cinque: in entrambi i casi mi piace avere spazio per spingermi in avanti".

CONTINUITÀ E COMPATEZZA

"La Serie B quest’anno è davvero difficile e molto competitiva, come testimoniano anche i risultati di questo turno. L’ho detto dal primo giorno in cui sono arrivato qui, io sogno di arrivare in A con il Cagliari: abbiamo trovato la quadratura come squadra, siamo compatti. Vediamo dove arriveremo in classifica, dovremo farci trovare tutti al meglio per le partite decisive".