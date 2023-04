MATCH REPORT 📋

15 apr 2023

Pareggio a reti inviolate per il Cagliari, che impatta 0-0 contro il Frosinone capolista e continua la marcia nel gruppone in lotta per i playoff.

LE SCELTE

Con il ritorno di Zappa, Di Pardo è in panchina e la difesa è completata da Dossena, Obert e Azzi. In mediana Lella e Nandez con Makoumbou. Falco supporta Lapadula davanti a Mancosu, che uscirà nel corso del primo tempo per un fastidio ai flessori della coscia sinistra.

POCHE EMOZIONI

Il primo tempo è avaro di emozioni. I portieri sono di fatto inoperosi, al netto di qualche sfera vagante da disinnescare. La superiorità a livello di inerzia e di conclusioni è rossoblù, ci provano Lella, Nandez e Falco ma il varco giusto non si trova.

GRANDE BATTAGLIA

La ripresa inizia con un Frosinone veemente che preme il Cagliari nella propria metà campo. Al 53’ Caso a giro ma la palla è alta, poco prima ammonito Caso per simulazione in area di rigore. Al 55’ siluro di Insigne da fuori, palla out di niente alla destra di Radunovic. Al 58’ episodio VAR: contatto in area con Lapadula a terra, Volpi concede il penalty ma poi il check a bordo campo lo induce ad annullare la precedente decisione.La gara si fa vibrante, col Cagliari che dal 65’ riprende vigore e prova a riaffacciarsi dalle parti di Turati.

Ranieri richiama Falco e sceglie Luvumbo al 69’. Lapadula è costante spina nel fianco e genera apprensione sui palloni vaganti dalle parti di Lucioni e Mazzitelli. La gara però non si sblocca e i portieri sono di fatto inoperosi, al netto di un cross velenoso di Azzi che Turati sbroglia a ridosso della traversa. All’87’ paura per Deiola, che nella furibonda mischia rimedia una botta nella zona della tempia, ma non ci sono sanzioni. Si entra così nel recupero e lo scontro aereo tra Radunovic e Dossena genera una lunga sosta e le teste copiosamente fasciate del portiere del centrale difensivo.

In pieno recupero Nandez di testa all’indietro, Turati vola e la toglie da sotto la traversa. Poco dopo è fenomenale Radunovic nel volare all’angolino su Rohden, e che pericolo nella mischia seguente con gli avanti frusinati che non trovano lo spazio per calciare. Finisce così, 0-0.