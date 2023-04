Primavera, rimonta e pareggio

15 apr 2023

Pareggio in rimonta per la Primavera rossoblù, che impatta 2-2 a Sassuolo dopo essere andata sotto di due reti in avvio di gara. Di Carboni e Veroli nell'ultimo segmento di gara i gol del prezioso punto per la classifica, che certifica la ripresa del gruppo e il consolidamento di doti morali oltre che tecniche e tattiche.

SUBITO SOTTO

Al 3' Sassuolo avanti con Russo che si incunea in area e scocca il tiro che non dà scampo a Lolic. Al 9' Leone fa 2-0, ancora azione personale e tiro dalla distanza che non perdona. Il Cagliari reagisce al 13' con Idrissi che calcia dopo l'uno-due con Vinciguerra, palla sull'esterno della rete. La gara si fa più equilibrata, il Cagliari prova a reagire ma non trova occasioni degne di nota, e al 33' Leone sfiora il tris con un tiro simile a quello del raddoppio, ma palla fuori di poco.

CAGLIARI PIMPANTE

In avvio di ripresa Delpupo al tiro e palla fuori di un soffio. Al 54' azione ben costruita dai rossoblù, Caddeo dialoga con Cavuoti che si accentra da destra. Il numero 10 si allunga il pallone ma sul limite c’è Vinciguerra che interviene sulla traiettoria e tira direttamente in porta: vola Zacchi, che si salva in calcio d’angolo. Al 63' il Sassuolo ci prova: Leone con un gran destro che finisce di poco alto sulla traversa, poi Russo sul traversone di Loeffen va alla conclusione al volo e Lolic para in tuffo. Al 71' Vinciguerra recupera palla nella metà campo avversaria e suggerisce per Zallu che crossa: palla sulla schiena di Griger, ci prova prima Vinciguerra poi Konate, sulla respinta Griger tira fuori. All'80' Carboni al traversone, nessuno tocca ed è gol dell'1-2. All'86' il pareggio: Veroli svetta su corner ed è 2-2. Non c'è più tempo, finisce così.