Il podcast del Cagliari su Spotify

12 apr 2023

+ -

Il podcast del Cagliari Calcio sbarca su Spotify, in collaborazione con il Teatro Lirico. Il debutto non può che celebrare il leggendario Scudetto rossoblù del 1970, a 53 anni esatti dal trionfo. Il 12 aprile sarà eternamente una data indelebile nella memoria di un Popolo che assaporò il valore del riscatto grazie all'impresa dei bucanieri guidati in campo da Gigi Riva e in panchina da Manlio Scopigno.

ASCOLTA QUI LA PRIMA PUNTATA - "IL TELEGRAMMA

Si parte con una produzione artistica originale (ASCOLTALA QUI) scritta e diretta da Giorgio Pitzianti, interpretata da Simeone Latini. Sulle note della sonata di Beethoven "Moonlight", che si fondono con altre musiche dal taglio cinematografico, prende luce il viaggio che parte dal celeberrimo telegramma inviato da "Beppe" Tomassini, uno dei leader storici del Cagliari scudetto, a Gigi Riva poco prima della sfida in casa della Juventus, giocata il 15 marzo 1970 e decisiva per arrivare al Tricolore.

La cronaca è il punto di partenza per vivere in modo immersivo e suggestivo gli attimi che hanno caratterizzato quella giornata, in grado di fermare l'intera Sardegna e tutti i Sardi in giro per il Mondo. Ma anche per esplorare gli aspetti umani e sociali che permeano l'esistenza dei protagonisti, di quel Cagliari, delle vite di ciascuno di noi.

Terzo Tempo è il podcast che spazierà tra ricordi e attualità, pietre miliari della storia del Club e dei personaggi a esso legati, in un viaggio fatto di introspezione, sentimenti contrastanti, adrenalina e cimeli che caratterizzano un cammino iniziato nel 1920 e con ancora tante pagine da scrivere.